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Kilis'te Filistin İçin İnsanlık Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

Kilis'te Filistin İçin İnsanlık Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi
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Kilis'te gerçekleştirilen 'Filistin İçin İnsanlık Dayanışma Yürüyüşü'ne il müdürlüğü, üniversite rektörlüğü, müftülük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Yürüyüşte 'Çocuk katili İsrail' ve benzeri sloganlarla tepkiler gösterildi.

Kilis'te "Filistin İçin İnsanlık Dayanışma Yürüyüşü' düzenlendi.

Kilis'te düzenlenen yürüyüşe vatandaşların yanı sıra Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, göreve yeni başlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Programda şiirler okundu, dualar edildi, tekbirler getirildi.

Katılımcılar yürüyüş boyunca, "Çocuk katili İsrail" ve "daha kaç annenin yüreği yanacak" yazılı pankartlar taşıdı. Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaş yürüyüşe katılarak tepkilerini ortaya koydu. Program, yürüyüş sonrası şiir dinletileri, dualar ve tekbirlerle devam etti. Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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