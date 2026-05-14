Kilis'te 'Engel Tanımayan Empati Atölyesi' etkinliği düzenlendi

Kilis'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında empati atölyesi etkinliği düzenlendi

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla "Engel Tanımayan Empati Atölyesi" etkinliği düzenlendi. Kilis Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, hazırlanan özel parkurlarda engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında 6 farklı atölye kurularak katılımcılara empati deneyimi yaşatıldı.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, etkinliğin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Valiliğimiz himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 'Engel Tanımayan Empati Atölyesi' etkinliğimizi gerçekleştirdik. Burada 6 farklı atölyemiz bulunuyor. Bu atölyeleri hazırlamaktaki amacımız, sağlıklı bireylerin engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamda yaşadığı zorlukları simüle ederek deneyimlemesini sağlamak. Gün boyunca vatandaşlarımız parkurları deneyimleyerek engelli bireylerin karşılaştığı güçlükleri daha yakından görme fırsatı bulacak. Etkinliğimizin farkındalık açısından önemli bir çalışma olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Etkinlikte vatandaşlar da kendilerini engelli bireylerin yerine koyarak parkurlarda yürümeye çalıştı. vatandaşlar, engelli bireylere karşı toplumun daha duyarlı olması gerektiğini ifade ederek her konuda destek olunmasının önemine dikkat çekti.

Etkinliğe Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ve kent protokolü katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı