Kilis'te depremzedelere köy konutları yapılıyor

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Kilis'in Musabeyli ilçesinde, afetzedeler için yapılan köy konutlarının yapımı hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen sınır kenti Kilis'in Musabeyli ilçesi Bozkaya, Delifakı, Karadut ve Çınar kırsal mahallelerinde depremzedeler için yapımı süren toplam 93 köy konut çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremden en fazla hasar alan Musabeyli ilçesinin Bozkaya Köyü'nde ise villa tipi köy konutlarında teslim tarihine yetiştirmek için yoğun mesai yapılıyor.

"Köy konutları 2024 Mart ayında teslimatları yapılacak"

İnşaatı süren köy konutlarının 2024'ün mart ayından itibaren kura yolu ile sahiplerine teslim edileceğini söyleyen İnşaat Mühendisi Utku Ünal, "Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan Bozkaya Köyü'ndeki 26 adet köy konutlarında hız kesmeden inşat işlemleri devam ediyor. 2024 yılının Mart ayında herhangi bir aksilik olmazsa ilk teslimatları yapacağız" dedi.

"Yapılan konutlar villa gibi kaya gibi sağlam"

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il içerisinde olan Kilis'te çok sağlam ve lüks evlerin yapıldığını söyleyen Ünal, "Evlerimiz dış cephesi mantolanmalı giriş kapıları çelik ve tam güvenlikli. Çatıları kiremit izolasyon açısından hiçbir problemi olmayan villa tarzında yapılan evlerdir. Umarız depremzedeler bu evlerde güvenli ve depreme dayanıklı, huzurlu şekilde yaşayacaklar. Konutların yapılması için en hızlı şekilde çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

"Depremzedeler her gün evlerine bakmaya geliyor"

6 Şubat depremlerinden sonra konteynerde kalan depremzedelerin hemen hemen her gün inşaatı süren evlerini merak ettiğini ve inşat alanına gelerek bakmak istediklerini söyleyen Ünal, "Konteynırda kalan vatandaşlar her gün inşaat alanına gelerek evlerini merak ettikleri için bakmak istiyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla göstermeye çalışıyoruz. Burası inşaat alanı olduğu ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşma ihtimalimiz olduğu için genelde sivil vatandaşı şantiye alanına alamıyoruz. Vatandaşların gözleri arkada kalmasın. Biz, lüks ve çok sağlam villa tipi konutları yapıp teslim edeceğiz" diye konuştu. - KİLİS