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Kilis'te İsrail zulmü altındaki Müslümanlar için dua edildi

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Diyanet İşleri Başkanlığının "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Kilis'te Cuma namazı sonrası İsrail'in saldırıları altındaki Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan halkı ile şehit olan güvenlik güçleri için dua edildi.

Kilis'te Cuma namazı sonrası İsrail zulmü altındaki Müslümanlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Kilis'te Cuma namazı sonrası dua edildi. Kilis merkezde bulunan Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından İsrail'in saldırıları altındaki Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan halkı ile vatan için şehit olan tüm güvenlik güçleri için dua edildi.

Tekbirlerin getirildiği program, yapılan duanın ardından sona erdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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