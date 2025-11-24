Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kilis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde devam etti.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki etkinliklere Kilis Valisi Tahir Şahin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğretmenlere özel hazırlanan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.