Kilis'te 2. Yaşlılık Şurası kapsamında İl Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, 2. Yaşlılık Şurası kapsamında Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi. Programda yaşlılık sunumu ve video gösterimi gerçekleştirildi.

Kilis'te 2. Yaşlılık Şurası kapsamında düzenlenen İl Yaşlılık Çalıştayında yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı. Programda yaşlıların sorunları, çözüm önerileri ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili konuşuldu.

Toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar atıldığını belirten Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, "Veriye dayalı ve halk temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla tüm illerde ikinci yaşlılık şurası kapsamında yaşlılık çalıştayları gerçekleştiriliyor. Bugün Kilis'te düzenlediğimiz bu Çalıştay ile büyüklerimizin mevcut durumunun öğrenilmesi, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli ihtiyaçlarının tespiti, çözüm önerilerinin oluşturulması, yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerin artırılması hedeflenmektedir" dedi.

Türkiye'de sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmelerin ortalama yaşam süresini uzattığını ve yaşlı nüfusun giderek arttığını vurgulayan Çelik, "Ülkemiz yüzde 10,6 yaşlı nüfus oranıyla artık 'çok yaşlı toplum' sınıfına dahil olmuştur. İlimizde bu oran yüzde 8,1'dir. Bu durum, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda söz alan 85 yaşındaki Hasan Bitigen, "Geride bıraktığımız yılların hatıraları gözümüzün önünden geçiyor. Bugünlere şükrediyoruz. Ayaktayız, sağlıklıyız. Valimizin bizler için hazırlattığı huzur konağı çok güzel bir mekan. Burada birlikte hatıralarımızı paylaşıyoruz" dedi. Gençlere de nasihatte bulunan Bitigen, "Bugün biz yaşlıyız, yarın siz olacaksınız. Sağlığınızın kıymetini bilin, sevdiklerinizle dolu dolu yaşayın" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında yürütülen çalışmaların Kilis'te yakından takip edildiğini belirten Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, "Aile, toplumun en önemli taşlarından birisidir. Toplumumuzda genç nüfus azalırken yaşlı nüfusumuz giderek artmakta. Bu noktada aile bağlarının en güçlü olduğu illerden birinin Kilis olması bizleri mutlu ediyor. bu toplumsal yapımızı korumak için hep birlikte gayret göstereceğiz" diye konuştu. - KİLİS