Kilis'te 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü törenine vali, alay komutanı ve birçok vatandaş katıldı.
Kilis'te 19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.
Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuzkan Duman, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Gaziler, öğrenciler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS