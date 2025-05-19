Kilis'in Sığınmacı Sorunları Avrupa İnsani Forumu'nda Gündeme Geldi

Kilis'in Sığınmacı Sorunları Avrupa İnsani Forumu'nda Gündeme Geldi
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Brüksel'de düzenlenen Avrupa İnsani Forumu'na katılan Kilis temsilcileri, şehrin sığınmacı yüküyle ilgili sorunları ve ihtiyaçları uluslararası paydaşlarla paylaştı. Forumda, Kilis'in insani yükünü hafifletme amaçlı destek talepleri gündeme getirildi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa İnsani Forumu'na katılan yetkililer, Kilis'in sığınmacı yüküyle ilgili yaşadığı sorunları ve ihtiyaçları uluslararası paydaşlarla paylaştı.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa İnsani Forumu'na katılım sağlayan Kilis temsilcileri, şehrin sığınmacı yoğunluğu nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorlukları gündeme taşıdı. Forum kapsamında birçok ülke temsilcisiyle bir araya gelen heyet, Kilis'in insani yükünü hafifletmeye yönelik çözüm önerilerini ve destek taleplerini dile getirdi.

Uluslararası düzeyde deneyim paylaşımı yapılan forumda, çeşitli iş birliği imkanları da değerlendirildi. Yetkililer, Kilis'in insani alanda karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm odaklı temaslarını sürdüreceklerini belirtti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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