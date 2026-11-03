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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarım işçilerine KADES bilgilendirmesi gerçekleştirdi

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Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarım işçilerine KADES bilgilendirmesi gerçekleştirdi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım 2026'da tarım işçilerine yönelik KADES bilgilendirmesi yaptı. Faaliyette KADES'in kullanımı anlatıldı ve broşür dağıtılarak uygulamaya ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından tarım işçilerine yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Kasım 2026 tarihinde tarım işçilerine yönelik KADES bilgilendirmesi yaptı. Faaliyet kapsamında vatandaşlara KADES uygulamasının kullanımı hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Faaliyet kapsamında vatandaşların KADES hakkında bilgilendirilmesi ve uygulamaya ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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