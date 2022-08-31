Kilis haberi | Kilis'te 30 Ağustos Resepsiyonu düzenlendi

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir resepsiyonu düzenlendi

Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyon saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Vali Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, Ağustos ayının Türk devleti için zafer ayı olduğunu ifade ederek, "100 yıl önce ülkeyi işgal etmek isteyen dönemin güçlü devletlerine karşı iyi bir önder, siyasetçi, askerin liderliğinde tüm Türk milletinin ayağa kalkarak buna dur demiştir. Ulu Önder Atatürk'e ve şehitlere Allah'tan rahmet anıyorum. Ulu Önder Atatürk 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum' diyor ve askeri gözünü kırpmadan gidiyor. Çok şükür böyle askerlerin, liderlerin torunlarıyız. Yakın bir tarihte o genlerin bizde de olduğunu 15 Temmuz'da hep beraber gösterdik. Öyle bir coğrafyadayız ki benzer şartlar etrafımızda dolaşıyor. Aynı duyguyla, genlerle gittiğimiz takdirde karşımızda kim olursa olsun 30 Ağustos'taki gibi ülkemizin bağımsızlığı için gönül birliği içerisinde direneceğiz. Ülkemizden bir karış toprak vermeyeceğiz" dedi.

Resepsiyona, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile daire amir ve müdürleri katıldı. - KİLİS