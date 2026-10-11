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Kilis Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere 1323'te kurulan vakıftan tatlı ikram edildi

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Kilis Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlülere 1323'te kurulan vakıftan tatlı ikram edildi
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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere 1323'te kurulan Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın hayır şartı kapsamında tatlı ikram etti. Müdür Tunç, hayır şartlarını yaşatmanın vakıf emanetine sahip çıkmak olduğunu belirterek teşekkür etti.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülere, 1323 yılında kurulan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı'nın hayır şartı kapsamında tatlı ikram edildi.

Vakıfların asırlardır iyiliği ve dayanışmayı yaşatan önemli bir medeniyet mirası olduğunu ifade eden Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, ecdadın bıraktığı hayır şartlarını yaşatmanın vakıf medeniyetinin emanetine sahip çıkmak anlamına geldiğini belirtti. Tunç, hayrın bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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