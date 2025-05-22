Kılıçarslan Ortaokulu'nda Bilim Şenliği: Kaymakam Aslan Projeleri İnceledi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan kasabasında eğitim öğretime devam eden Kılıçarslan Muzaffer Yılmaz Ortaokulu, öğrenci projeleriyle adeta bilim şenliğine sahne oldu.

Okulda düzenlenen proje sunumlarına, Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan da katıldı. Ziyareti sırasında öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Aslan, her projeyi dikkatle inceledi ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projelerin içeriklerinden ve öğrencilerin sunum yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aslan, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu tür çalışmalarla görmek bizleri gururlandırıyor" dedi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu etkinlikte, özellikle çevre, teknoloji ve sosyal yaşam temalı projeler dikkat çekti. Projelerin hazırlanmasında büyük emek harcayan öğrenci ve öğretmenler, ziyaretin ardından Kaymakam Aslan'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR