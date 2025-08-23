Kilauea Yanardağı Aralık Ayından Bu Yana 31. Kez Lav Püskürttü

Hawaii'daki Kilauea Yanardağı, 23 Aralık'tan bu yana 31. kez lav püskürtme olayını gerçekleştirdi. Yanardağın zirvesindeki patlama, yakınlardaki evler için risk oluşturmuyor. 2018'deki patlamalar sırasında 700'den fazla ev yok olmuştu.

ABD'nin Hawaii adasında dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana 31. kez lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı Aralık ayından bu yana 31. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre yanardağ 30 metreye kadar lav püskürttü. Patlamanın zirve kraterinde olduğu, yakınlardaki evler için risk oluşturmadığı belirtildi.

Yanardağda en son 6 Ağustos'ta patlama meydana gelmişti.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor.

Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti. - HAWAİİ

