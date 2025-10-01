Kıbrıs'ta kazada şehit olan teğmen memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan 26 yaşındaki Teğmen Aliosman Bayram, memleketi Afyonkarahisar'da düzenlenen askeri töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Girne-Değirmenlik anayolunda meydana geldi. Canberk Çaydam (31) yönetimindeki MR 226 plakalı araç dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Teğmen Aliosman Bayram'ın (26) kullandığı LZ 354 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle LZ 354 plakalı aracın sürücüsü Aliosman Bayram olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki Oğuzhan Koçyiğit (26) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Teğmen Bayram için memleketi Afyonkarahisar'da askeri tören düzenlendi. Kent merkezinde Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen törene protokol üyeleri de katıldı. Bayram'ın Türk bayrağına sarılı tabutu kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR