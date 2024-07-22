Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Kayserili dağcılar Erciyes'e zirve tırmanış gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri K2 Dağcılık Kulübü ve Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen 50. Kıbrıs Şehitleri'ni Anma Tırmanışı, Erciyes Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirildi. Dağcılar, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahramanları anmak için başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Kayserili dağcılar Erciyes'e zirve tırmanış gerçekleştirdi. Kıbrıs Şehitleri; Erciyes'in 3 bin 917 metre yükseklikteki zirvesinde anıldı.

Kayseri K2 Dağcılık Kulübü ve Dağcılık ve Spor Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen 50. Kıbrıs Şehitleri'ni Anma Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi. 20 Temmuz'da Çobanini'nde kamp kuran dağcılar 21Temmuz saat 02.15'de tırmanışa başladı. Hörgüç Kaya mevki altı buz olduğu için yan geçişi daha aşağı bir noktadan gerçekleştiren dağcılar Sol Kulvar'dan saat 07.00'de Erciyes'in zirvesine ulaştı. Burada Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan kahramanları anan dağcılar aynı rotayı takip ederek saat 11.00'de kamp alanına sorunsuz bir şekilde döndüler. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Barış Harekatı Kayseri Erciyes Kıbrıs Yerel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
title