Kıbrıs Gazisi Zeki Küçük son yolculuğuna uğurlandı
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Bilecik’te 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Küçük son yolculuğuna uğurlandı.
Bilecik'te 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Küçük son yolculuğuna uğurlandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü ikamet eden Bilecik'te 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Zeki Küçük hayatını kaybetti. Zeki Küçük dün Cihangazi Köyü'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazın ardından Cihangazi Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı