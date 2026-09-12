Kazanın ardından olay yerinde sosyal medya yayını açan yaşlı kadın kamerada

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yol kenarına devrildi. Kaza esnasında içerisinde yolcu bulunmayan otobüsün sürücüsü yaralanırken, olay yerinde bulunan yaşlı bir kadının sosyal medyadan yayın yapması dikkat çekti.

Kaza, Antakya ilçesi stadyum mevkiinde yaşandı. Y. M. idaresindeki 31 HO 1092 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada yan yatan otobüsün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından bölgede bulunan meraklı vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kazada devrilen otobüsün bulunduğu alandan sosyal medyada canlı yayın yapan yaşlı kadınsa dikkat çekti. Kadının olayı anlattığı ve yayın yaptığı anlarsa an be an görüntülendi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı