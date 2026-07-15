Kıbrıs Gazisi Turgut Birsen, Muğla'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Turgut Birsen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Turgut Birsen için Ortaca ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Avşar Alperen Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Gazi Turgut Birsen için kılınan cenaze namazının ardından naaşı, Ortaca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Kaymakam Kenan Aktaş, merhum Kıbrıs Gazisi Turgut Birsen'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: ANKA