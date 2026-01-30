Bayındır Kıbrıs Gazisi'ni uğurladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır dualarla toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır, Bayındır'da düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Furunlu Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törene katılan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Özçıtır ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Gazi Özçıtır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Furunlu Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Törene yoğun katılım oldu

Cenaze töreni, Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır'a duyulan saygının bir göstergesi olarak geniş bir katılımla gerçekleşti. Bayındır Furunlu Mahalle Cami'nde kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ege Ordu Komutanlığından rütbeli subaylar, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Kaymakam Murat Mete'de törende hazır bulunarak aileye destek verdi, taziyelerini iletti.

Askeri törenle uğurlandı

Cenaze namazının ardından Özçıtır için askeri tören düzenlendi. Tören sırasında Türk bayrağına sarılı naaş, askerlerin omzunda taşındı. Saygı duruşunun ardından yapılan dualarla Gazi Özçıtır, son yolculuğuna uğurlandı. Askeri tören, hem saygının hem de minnettarlığın bir ifadesi olarak anlam taşıdı.

Bayındır'da toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Muammer Özçıtır'ın cenazesi, Furunlu Mahalle Mezarlığı'nda dualar eşliğinde defnedildi. Mezar başında yapılan kısa dua ve veda konuşmalarıyla Özçıtır ailesi son görevini yerine getirdi. Kıbrıs Gazisi'ne son veda, gözyaşları ve dualarla gerçekleşti. - İZMİR