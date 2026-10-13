Kıbrıs Gazisi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de askeri törenle toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de askeri törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Gümüşhane'de askeri törenle toprağa verilen Kullukçu'nun cenazesine Vali Cevdet Atay ve il protokolü katıldı.
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, Gümüşhane'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kullukçu'nun cenazesi, Eskibağlar Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, Kullukçu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı