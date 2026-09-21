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Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen, Amasya'da Tekirdede Mezarlığına defnedildi

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Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen, Amasya'da Tekirdede Mezarlığına defnedildi
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Amasya'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen (74), Fatih Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığına defnedildi. Törene Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti milletvekilleri ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu katıldı.

Amasya'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bahattin Şen, son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 3 çocuk babası Bahattin Şen (74) için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

Vali Bakan, Tekirdede Mezarlığına defnedilen Şen'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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