Kıbrıs Gazisi Ruhi İlteroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ruhi İlteroğlu askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Kıbrıs gazisi Ruhi İlteroğlu hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerinin ardından İlteroğlu için cenaze töreni düzenlendi. Gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu Beşbinevler Fatih Camii'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlteroğlu'nun naaşı 5000 Evler Gaziler Mezarlığı'na defnedildi.

Törene İlteroğlu'nun yakınlarının yanı sıra Karabük Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift, kurum müdürleri, askeri ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı