Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu, Erzincan'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Erzincan'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu için düzenlenen cenaze merasimine Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın, Türkoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı sundu.
Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyerek ailenin acısına ortak oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel