Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu, Erzincan'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu, Erzincan'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Erzincan'da vefat eden Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu için düzenlenen cenaze merasimine Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aydın, Türkoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı sundu.

Ulalar Cemevi'nde düzenlenen cenaze merasimine Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs Gazisi Ali Türkoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileyerek ailenin acısına ortak oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
