Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılında gazilerden vatan sevgisi mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde, harekata katılan gaziler o günlerde yaşadıkları unutulmaz hatıraları anlattı. Cephede görev yapan gaziler, yaşadıkları zorlukları ve vatan sevgisini dile getirirken, "Bugün olsa yine vatanımız için hiç düşünmeden gideriz" mesajı verdi.

20 Temmuz 1974'te Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Harekat öncesinde Rumların Enosis hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları, katliamları ve zorunlu göçleri adayı yıllarca kana bularken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği harekat Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası oldu.

52 yıl önce cephede savaşan, silah arkadaşlarını şehit veren ve bugün gururla gazilik unvanını taşıyan kahramanlar, o günlerin unutulmaz hatıralarını anlattı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarihe geçen bir çıkarma gerçekleştirdi"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Gazi Coşkun Adaber, harekatın dünya askeri tarihinde örnek gösterilen bir operasyon olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bize verilmiş bir görev vardı. O görevi biz elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Dünya tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği çıkarma, tarihe geçen bir çıkarmadır. Hatta bir zamanlar İngiliz basınından biri, 'Gidin, nasıl çıkarma yapılır Türk Silahlı Kuvvetleri'nden öğrenin' diyordu."

Jandarma komando birliğinde görev yaptığını belirten Adaber, "Benim sınıfım jandarma komando birliğiydi. Biz Gönyeli'nin Kırnı bölgesine helikopterle indirildik. Orada toplanma bölgesinde Hava İndirme Tugayı ve Bolu Tugayı ile birleşerek güvenliği sağlamakla görevlendirildik. Daha sonra Bolu Tugayı'na destek olarak Bozdağ eteklerine çıktık" dedi.

İlk anlarda heyecan ve korku yaşadıklarını ancak kısa sürede görev bilincinin her şeyin önüne geçtiğini ifade eden Adaber, "Vallahi, ilk anda bir heyecan oluyor, bir korku oluyor. Ama ondan sonra her şey bitiyor. Ben zaten Kıbrıs'ta 15 ay kaldım. Bir de şu vardı; biz dokuz aydan fazla dağda kaldık, hiç aşağıya inmedik. Türkiye'ye döneceğimizi bile tahmin etmiyorduk. 'Tamam' diyorduk, 'biz burada şehit oluruz.' Öyle bir düşünce vardı. Ama buna rağmen hiçbir korku yaşamadık" diye konuştu.

"Her taraf barut, kan ve ateş kokuyordu"

Kıbrıs Gazisi Hacı Özdaş ise adaya ayak bastıkları ilk anları unutamadığını belirterek, savaşın izlerini ilk dakikadan itibaren hissettiklerini söyledi. Özdaş, "Biz orada artık bambaşka bir atmosferin içine girmiştik. Ne söyleyeceğimizi bilemiyorduk. Kıbrıs'a sabah saat 04.00 sıralarında vardık. Her taraf barut, kan ve ateş kokuyordu. Kıbrıs yanıyordu adeta. Biz karaya ilk çıkan birliklerden değildik. Ateşkesten sonra karaya indik. Çünkü biz gemiyi bırakıp terk edemezdik. Kocatepe'nin askerlerini gemiye aldık. Askerlerden biri yere iner inmez toprağı üç defa öptü. Ben de o an ağlıyordum. Başçavuş bana, 'Ağlama' dedi. Ben de, 'Komutanım, sen de ağlıyorsun' dedim. 'Sus' dedi. Öyle zor günler yaşadık" ifadelerini kullandı.

Harekatta topçu ve uçaksavar nişancısı olarak görev yaptığını anlatan Özdaş, "Çıkarma sırasında gemiler kıyıya yaklaşırken önce baş topuyla hedefler vuruluyordu. Benim görevim ise uçaklara karşı nişan almaktı. Allah o günleri bir daha göstermesin. Temennimiz odur. Ama o gün vatanı korumanın, vatan için mücadele etmenin ne demek olduğunu yaşayarak gördük. Bugün de bunun gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Bu yaşta da olsa yine giderim"

Aradan geçen yarım asra rağmen vatan sevgisinin ilk günkü gibi olduğunu vurgulayan Hacı Özdaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aradan çok uzun yıllar geçti. Şu an 73 yaşındayım. Ama yine aynı durum olsa, vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için seve seve giderim. Buna yürekten inanıyorum. Bu yaşta da olsa yine savaşa giderim. Allah'a çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Vatan göreviyse hiç düşünmeden giderim." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı