Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri KKTC'deki Etkinliklere Katılacak

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler, harekatın 50. yıldönümü nedeniyle KKTC'de düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Programı çerçevesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından belirlenen 90 gazi, Ankara'dan Mersin'e uğurlandı. Program çerçevesinde 90 gazi için önce 75. Yıl Huzurevi'nde kahvaltı düzenlendi. Ardından gaziler Muharip Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezi'ne geçerek, çocuklarla bir araya geldi. Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Mehteran Takımı ile Mersin'e uğurlanan gaziler, buradan gemiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hareket edecek.

"Refakatin en büyüğünü sizler milletimiz için yaptınız"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı bu programın siz değerli gazilerimiz için en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum. Siz kıymetli büyüklerimiz için her ayrıntısı düşünülen 3 gün sürecek bu programda Bakanlığımızda görevli çalışma arkadaşlarımız daha iyi zaman geçirmeniz için sizlere refakat edecek, her an yanınızda olacaklar. Refakatin en büyüğünü sizler milletimiz için yaptınız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türklerinin kararlı mücadelesinde yanlarında olmuştur"

Türkiye'nin Kıbrıslı Türkleri her zaman destekleyeceğini belirten Madak, "Sizler için ne yapsak az. Sizler birlik ve beraberliğimizin, şanlı tarihimizin kahramanları, aziz milletimizin medarı iftiharısınız. 50 yıl önce canlarınızı ortaya koyarak huzur ve barışı tesis ettiğiniz anavatanımızın göz bebeği Kıbrıs'tan 21 Temmuz günü askeri uçakla dönüşünüzü sağlayıp, sizleri memleketlerinize uğurlayacağız. Barış Harekatı, tarihten silinmek istenen milletimizin yazdığı destanın adıdır. Toprağın üstünde camilerimiz, al bayrağımız; altında ecdadımız varsa orası bizim canımızdır, vatanımızdır. Bu harekat, Kıbrıs Türklerinin yaşam ve temel hakları yok edilmeye çalışıldığında, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlıklarına kast edildiğinde aziz milletimizin neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türklerinin kararlı mücadelesinde yanlarında olmuştur" diye konuştu.

"Bu bayrak altında olduğumuz sürece her zaman canımı seve seve vereceğim"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanarak gazi olan 70 yaşındaki Cemil Yaralı ise o yıllarda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"1974 yılında batan Kocatepe personeliyim. Bir gün savaştıktan sonra ikinci gün yanlışlıkla batırılan Kocatepe'den kurtulan bir personel olarak 49 saatte 3 kafile halinde kurtulduk. 40 saat kalan arkadaşlar, İsrail botları tarafından kurtarıldı. Biz 49 saat kaldık, Lübnan tarafından kurtarıldık. 72 saat suda kalan arkadaşları da İngiliz helikopterleri, İngiliz muhripleri denizden topladılar. Daha sonra yaralı olanlar Gülhane'ye, biz de Lübnan'dan geldikten sonra Gülhane Hastanesine Başbakan Ecevit, Genelkurmay Başkanı ve Milli Savunma Bakanı Işık Biren ve ilgili kişiler ziyaret ettiler. Şu anda Harbiye Müzesi'nde bana açılan bir köşe var. Ben 49 saat kaldım denizde dalgalar arasında aç susuz. Bir 49 saat daha değil, 149 saat daha kalabilirim. Bu devlet, bu millet, bu bayrak altında olduğumuz sürece her zaman canımı seve seve vereceğim."

Gaziler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nde düzenlenen törenin ardından otobüslerle Mersin'e doğru yola koyuldu. - ANKARA