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Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı

Yerel Haberler

Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı

Çorum'un İskilip ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçiler, bir ağacı kestiklerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Kestikleri ağaçtan doğal bal çıkan işçiler, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Orman kesimi işinde çalışan Mecit Çatalbaş, Ahlatcık -Akpınar bölgesinde kesim yaptığı sırada bir köknar ağacının içinde bal peteklerine rastladı. Köknar ağacının kovuğunda bal peteklerini gören Çatalbaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Çektiği fotoğrafla o anı kalıcı hale getiren Çatalbaş, "Kesilen ağacın kovuğunda bal peteklerini görünce çok şaşırdım. Bu tür olayların sadece belgesellerde olduğunu zannediyordum. Doğal olan bal çok da lezzetli. Çok mutluyum" dedi.

Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı

Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İskilip Çorum Yerel Haberler

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