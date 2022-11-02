Kestikleri ağacın kovuğundan çıkan bala, işçiler bile inanamadı

Çorum'un İskilip ilçesindeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan işçiler, bir ağacı kestiklerinde ilginç bir manzarayla karşılaştı. Kestikleri ağaçtan doğal bal çıkan işçiler, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Orman kesimi işinde çalışan Mecit Çatalbaş, Ahlatcık -Akpınar bölgesinde kesim yaptığı sırada bir köknar ağacının içinde bal peteklerine rastladı. Köknar ağacının kovuğunda bal peteklerini gören Çatalbaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Çektiği fotoğrafla o anı kalıcı hale getiren Çatalbaş, "Kesilen ağacın kovuğunda bal peteklerini görünce çok şaşırdım. Bu tür olayların sadece belgesellerde olduğunu zannediyordum. Doğal olan bal çok da lezzetli. Çok mutluyum" dedi.