KESK Ordu Kadın Meclisi'nden Diyanet'e Miras Hakkı Tepkisi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - KESK Ordu Kadın Meclisi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadınların miras hakkına yönelik ifadelerin yer aldığı hutbeye tepki gösterdi. Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, "Medeni haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Mücadelelerimizle edindiğimiz kazanımların gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. İktidar, ailenin korunması ve güçlendirilmesi plan ve programları çerçevesinde kadın karşıtı politikalarını ara buluculuk düzenlemeleriyle, aile hukukuna yönelik müdahalelerle ve kanunlarla güvence altına alınmış boşanma, nafaka, tazminat gibi kazanımları gasp etmeye dönük planlar yapıyor" dedi.

KESK Ordu Kadın Meclisi üyeleri, Diyanetin 15 Ağustos 2025 tarihli "kadınların eşit miras hakkını hedef aldığı" yönünde tepki toplayan cuma hutbesine tepki göstermek için bir araya geldi. Kadınlar adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz, şu ifadelere yer verdi:

"Medeni haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Mücadelelerimizle edindiğimiz kazanımların gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. İktidar, ailenin korunması ve güçlendirilmesi plan ve programları çerçevesinde kadın karşıtı politikalarını ara buluculuk düzenlemeleriyle, aile hukukuna yönelik müdahalelerle ve kanunlarla güvence altına alınmış boşanma, nafaka, tazminat gibi kazanımları gasp etmeye dönük planlar yapıyor. Siyasal iktidarın tüm kurumları üzerinden farklı biçimlerde ifade bulan bu kadın düşmanı kampanyanın yürütücülerinden biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Diyanet son dönemde verdiği hutbelerle camilerden erkek şiddetini örgütlüyor, erkeklere kadınların hakkını gasp edin mesajı veriyor.

Diyanet, medeni kanunun açık hükümlerini ve anayasada düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı davranmakta bir sakınca olmadığını duyurarak medeni hukuku yok saydı yerine şerhi hukuk koydu. Her gün kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülürken İstanbul Sözleşmesi gibi kadını şiddetten koruyacak önemli mekanizmaların devre dışı bırakılması ve siyasi iktidar şimdi de hutbeler aracılığıyla kadınların yaşam hakkına ücretli bir işte çalışma koşulları olmayan çalışsa bile güvencesiz destek çalıştırılarak derinleştirilen bir yoksullukla karşı karşıya olan kadınlara eşit miras hakkından mahrum etmektedir."