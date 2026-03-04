Kesk İzmir Kadın Meclisi'nden 8 Mart'ta Mücadele Çağrısı

(İZMİR) – KESK İzmir Kadın Meclisi, Karşıyaka'da düzenlediği yürüyüş ve basın açıklamasında, "8 Mart emeğimizin sömürülmesine görünmez kılınmasına her türden baskı ve şiddete karşı direnişi simgeleyen bir mücadele günüdür" diyerek yoksulluk, şiddet ve güvencesizliğe karşı barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütme çağrısı yaptı.

KESK İzmir Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftası dolayısıyla Karşıyaka'da "8 Mart haftasında yoksulluğa, şiddete, güvencesizliğe karşı barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz" başlıklı yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, kadın emeğinin görünmez kılınmasına, eğitimde yaşanan şiddet olaylarına, cezasızlık politikalarına ve Orta Doğu'daki savaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulunularak 8 Mart'ta düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yapıldı.

KESK'li kadınlar adına açıklamayı İlkay Özdemir okudu. Özdemir, şunları kaydetti:

"Sevgili kadınlar, değerli basın emekçileri, 8 Mart emeğimizin sömürülmesine görünmez kılınmasına her türden baskı ve şiddete karşı direnişi simgeleyen bir mücadele günüdür. 169 yıl önce New York'ta tekstil işçisi kadınlar ağır koşullara ve düşük ücrete karşı örgütlü ilk kadın grevini gerçekleştirdi. Bu greve polis saldırdı. işçiler fabrikaya kilitlendi ve çıkan yangında 129 kadın hayatını kaybetti. Bu bir tesadüf değil. Bu cinayetin sorumluluğu yalnızca failde değil, 23 yıllık AKP iktidarının cezasızlık politikalarında, sağlık ve eğitim başta olmak üzere, kamusal hizmetlerini ve o hizmetleri görenleri itibarsızlaştıran eylem ve söylemleriyle içi boşaltılan eğitim sistemiyle yol açtığı toplumsal çürüme de aranmalıdır. Raquel Dink yıllar önce şöyle demişti, "Bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey değişmez". Bugün okullarda yaşanan bu vahşet, işte o karanlığın büyüdüğünü göstermektedir. Şiddetin dili sıradanlaştığı, öfke ve nefretin beslendiği bir ortamda eğitim emekçilerinin can güvenliği kaderine terk edilmiştir. Bir öğretmenin okulda öldürüldüğü bir ülkede artık hiçbir şey normal değildir. Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız."

KESK'li kadınlar olarak emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesi uğruna hayatını kaybeden kadınların mücadelerini selamlıyoruz. Ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, otoriterliğe ve savaşlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Temel contadan, DGEL tekstile, Şıkmakas'tan, Migros depoya, direnen Gazde'den, Rojava'ya, Ukrayna'dan, İran'a, Afganistan'a savaş koşullarında var olmaya çalışan tüm kadınları selamlıyoruz".

Büro Emekçileri Sendikası (BES) adına konuşan Maile Evin Arıç ise Orta Doğu'daki gelişmelere ve Türkiye'deki hak ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıç, şunları söyledi:

"Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılarla İran halkına katliam ve yıkım getiriyor. İsrail İran'a saldırırken halkı özellikle kadınları Mola rejimine karşı ayaklanmaya çağırıyor. Savaşını kadınları özgürleştirme söylemiyle meşrulaştırmaya çalışıyor. Netanyahu bir yandan İranlı kadınların üzerine bomba attırırken diğer yandan Gazze'de on binlerce kadını öldürüyor. İsrail hapishanelerinde binlerce Filistinli kadına işkence ediyor. İşgal imha ve soykırımını barış adı altında aklamaya çalışıyor. Bu senaryoyu Amerika'nın Irak ve Afganistan işgallerinden çok iyi tanıyoruz. Bu yüzden bugün önce kadınlar bu söyleme karşı çıkıyoruz. Bizim özgürlüğümüz sizin ellerinizle gelmeyecek diyoruz. Ülkemizde de tekçi, faşizman, ittifak, gerginlik, kutuplaşma ve çatışma politikalarıyla varlığını sürdürüyor. Anayasayı ve temel hakları askıya alan iktidar en küçük hak arama taliplerimizi bile baskı, gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalışıyor. Cezaevlerinde hasta tutsakların, tutsakları ölüme terk edilmesi, görüş ve telefon yasaklarıyla süren tecrit politikalarına karşı tüm kadınları barış mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz."

İzmir'de 8 Mart günü KESK'li kadınlar olarak 14.00'te Karşıyaka'da iskeleden vapura binip Alsancak'ta arkadaşlarımızla buluşup 15.00'te yapılacak, ÖSYM önünde başlayacak olan eyleme katılıyoruz. Yine aynı gün saat 18.30'da Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Türkan Saylan önünde buluşup Saat 19.00'da Penguen Kitap Evi önünde başlayacak olan feminist gece yürüyüşüne doğru yürüyoruz ve orada eyleme katılıyoruz."

Açıklamanın ardından kadınlar, 8 Mart'ta İzmir'de yapılacak etkinliklere katılım çağrısını yineleyerek eylemi sonlandırdı.

Kaynak: ANKA