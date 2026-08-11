Sokak Kedisinin Yüzündeki Tümör Ameliyatla Alındı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yüz bölgesinde squamöz hücreli karsinom (SCC) bulunan sokak kedisi, ileri düzey cerrahi ve rekonstrüktif operasyonla tedavi edildi.

Sokakta ağır yüz lezyonuyla yaşam mücadelesi veren kediyi fark eden hayvansever Özgür Özkan, tedavi için veteriner kliniğine başvurdu. Klinikte Veteriner Hekim Mustafa Akıncı ve veteriner teknikerleri Merve Akıncı ile Simge Yüksel tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kedinin burun ve çevresindeki geniş tümöral oluşum cerrahi müdahaleyle alındı. Tümörün yalnızca yüzeysel olarak çıkarılmasının hastalığın yeniden gelişme riskini artırabileceği değerlendirilerek, tümörlü dokular mümkün olduğunca sağlıklı doku sınırlarıyla birlikte uzaklaştırıldı. Operasyonun ardından yüz bölgesinde geniş bir doku kaybı oluştu.

Doku kaybının kapatılmasında kullanıldı

Oluşan geniş yaranın doğrudan kapatılmasının mümkün olmaması üzerine rekonstrüktif cerrahi uygulandı. Kedinin sırt bölgesinden, kan dolaşımı korunacak şekilde hazırlanan deri flebi, damar bağlantısı korunarak yüz bölgesine taşındı ve oluşan doku kaybının kapatılmasında kullanıldı. Veteriner Hekim Mustafa Akıncı, operasyon sonrası flebin kan dolaşımının ve canlılığının yakından takip edildiğini belirtti. Akıncı, kedilerde görülebilen SCC'nin özellikle açık renkli veya pigmentsiz deri bölgelerinde, uzun süreli ultraviyole ışınlarına maruziyetle ilişkili olabileceğini belirterek, burun, kulak uçları ve göz çevresinde uzun süre iyileşmeyen yaraların veteriner hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kedinin operasyon ve tedavi sürecine ilişkin masrafları da hayvansever tarafından karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı