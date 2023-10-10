Kepsut'ta Eren Bülbüller yetişiyor

Balıkesir'in Kepsut Belediyesi tarafından 2022 yılında açılan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde eğitim alan çocuk sayısı 2 bini aştı. Öğrencilerin test, soru bankası, kırtasiye gibi ihtiyaçları Kepsut Belediyesi tarafından karşılanırken, Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Öğrencilerimiz, vatanına ve milletine hizmet eden bireyler olarak Türkiye'nin yüzyılında geleceğe sahip çıkacaklardır" dedi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 2022 yılında kurulan Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, gençlerin uğrak yeri oldu. Belediye Başkanı İsmail Cankul, yaptığı açıklamada, "Merkezimizin açıldığı günden bu yana gençlerimizin ilgisini çekerek, her geçen gün katılım sayısını artırdığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. 2022 yılından bu yana düzenlediğimiz "Güz-Yaz" dönemi eğitimlerimize kayıt olan öğrenci sayısı 2 binin üzerine ulaşmış durumda. İlçemizin nüfus ortalamasına kıyasla, il genelinde en yüksek katılımı sağlayan gençlik merkezimizde, öğrencilerimizin "Konu Anlatımı, Yaprak Test, Soru Bankası ve Kırtasiye" gibi ihtiyaçlarını tamamını belediyemiz olarak ücretsiz olarak karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin eğitimlerine kolayca erişmelerini sağlamak ve ailelerinin maddi yükünü hafifletmektir. 2023 güz döneminde kayıt olan öğrencilerimize yardımcı kitaplar ve kırtasiye malzemelerini temin ettik. Gençlerimiz için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz ve onlardan tek beklentimiz, geleceğe güvenle bakmaları ve başarılı olmalarıdır. İnşallah, sunduğumuz bu imkanlarla yetişen öğrencilerimiz, vatanına ve milletine hizmet eden bireyler olarak Türkiye'nin yüzyılında geleceğe sahip çıkacaklardır. Gençlik merkezimizde hizmet veren fedakar öğretmenlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR