Kepez'in sahra mutfağı deprem bölgesinden ayrılmadı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası bölgeye koşarak 8 sahra mutfağında günde 30 bin kişiye sıcak yemek ikram eden Kepez Belediyesi, Hatay İskenderun'da da depremzedelere sahur ve iftar yemeği çıkarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası bölgeye koşarak 8 sahra mutfağında günde 30 bin kişiye sıcak yemek ikram eden Kepez Belediyesi, Hatay İskenderun'da da depremzedelere sahur ve iftar yemeği çıkarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrası tüm imkanlarını bölgeye sevk eden Kepez Belediyesi, depremzeler için de sahra mutfakları kurmuştu. Osmaniye, İskenderun, Elbistan ve Antalya'da misafir edilen depremzedeler için kurulan 8 Sahra Mutfağı her gün 24 saat boyunca 30 bin kişiye sıcak yemek imkanı sundu. Kepez Belediyesi, hizmet çalışmalarını sürdürdüğü Hatay İskenderun'da depremzedeler için sahur ve iftar yemeği çıkarıyor. Kepez Belediyesi'nin Sahra Mutfaklarında Ramazan-ı Şerif'te oruç tutan depremzedeler için her gün sahur ve iftar yemekleri pişiriliyor. - ANTALYA