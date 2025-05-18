Kendirli Köyü'nde Hıdırellez Etkinliği Gerçekleşti

Kendirli Köyü'nde Hıdırellez Etkinliği Gerçekleşti
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Bilecik'in Kendirli Köyü'nde hıdırellez etkinliği düzenlendi. Mevlidi Şerif ve dualarla başlayan etkinlikte yöresel oyunlar ile misafirlere şifalı pilav ikram edildi. Köy muhtarı Turgut Abay, köye yapmayı düşündükleri hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bilecik merkeze bağlı Kendirli Köyü'nde hıdırellez etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Mevlidi Şerif ve dualarla başladı. Yöresel oyunların oynandığı etkinlikte misafirlere şifalı pilav ikram edildi.

Etkinlik hakkında bilgi verin Kendirli Köyü Muhtarı Turgut Abay; "Köye yapmayı düşündüğümüz hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz ve bundan sonra bu etkinlik gibi köyümüzün diğer ihtiyaçlarını da zamanı geldikçe sırayla hepsini gerçekleştireceğiz. Etkinliğe katılan tüm Bilecikli hemşehrilerimizi ağırlamaktan gurur duyduk katılan herkese teşekkürler ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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