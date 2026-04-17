Kemalpaşa'da Okullardaki Silahlı Saldırılar Protesto Edildi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) –

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırılar protesto edildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan silahlı saldırıların ardından, Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Eğitim-Sen öncülüğünde protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kemalpaşa İlkokulu önünde bir araya gelen öğrenci, veli ve öğretmenler, "Yusuf Tekin istifa" sloganları atarak Kemalpaşa Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş, yapılan açıklamanın ardından sona erdi.

Eğitim-Sen adına açıklama yapan Kıymet Ortakça, Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında yaşanan kayıplar nedeniyle derin üzüntü ve öfke duyduklarını belirtti. Şiddetin nedenlerinin yıllardır uygulanan yanlış politikalar olduğunu ifade eden Ortakça, olayları "münferit" ya da sadece güvenlik sorunu olarak görmenin gerçeği gizlediğini söyledi. Ortakça, şöyle konuştu:

"Okullarda ciddi bir güvenlik sorunu var. Bu ülkede kadınlar, çocuklar, öğretmenler, emekçiler hemen herkesin yaşam hakkı tehlikededir. Ancak asıl sorun; şiddeti sıradanlaştıran, cezasızlığı yaygınlaştıran, eşitsizliği derinleştiren ve gençleri geleceksizliğe mahküm eden bu düzenin kendisidir. Gençler bugün sadece okullarda değil; sokakta, evde, yaşamın her alanında büyüyen bir şiddet sarmalının içine itilmektedir. Suça sürüklenen çocuklar gerçeği de bu tablonun bir parçasıdır; tesadüf değil, sistematik bir sonuçtur. Bu tablonun sorumlusu açıktır. Bugün bu şiddet toplumsal yapıdaki derin çelişkiler, kutuplaştırıcı siyaset, eşitsizlik, yoksulluk, geleceksizlik, umutsuzluk, dışlanma, kenara itilme ortamında ortaya çıkmaktadır."

Bugün 14-16 yaşında çocuklardan failler yaratan bu sistemin kendisidir. Yitip giden canların baş sorumlusu en başta siyasi iktidar ve eğitim alanını ideolojik saldırılarla tahrip eden sarayın eğitim politikaları kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Devletin tüm olanaklarını, güvenlik ve yargı gücünü muhalefeti bastırmaya göre konumlandıran; toplumsal yaşamı kendi ideolojik önceliklerine göre şekillendirmeye çalışan iktidar, eğitim politikaları üzerinden de toplumda derin bir çürümenin zeminini yaratmıştır. Bakanını korumayı tercih eden iktidar, çocukların, öğrencilerin ve toplumun geleceğini gözden çıkarmaktadır.

Bugün eğitimciler, öğrenciler okullarına gitmekten dahi tedirgin haldeyse, can güvenliğinden korku duyuyorsa bunun temel sorumlusu en başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir. Göreve geldiği ilk günden bugüne eğitimin gerçek sorunlarına sırtını dönen, eğitimi piyasaya ve tarikatlara açan; infial yaratan uygulama ve açıklamalara imza atan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, bunca can kaybına rağmen hala görevde kalması kabul edilemez, derhal tüm toplumdan özür diyerek istifa etmelidir."

Kaynak: ANKA