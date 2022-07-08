Kemalpaşa'da Kurban Bayramı Mesaisi Sürüyor

Kemalpaşa Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kemalpaşa'da yürütülen çalışmalar kapsamında kurban satış yerleri, çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, organik atıklar, kanal ve fosseptik bulunan yerlerde toz kireç ile dezenfeksiyon uygulamaları, Kurban Bayramı boyunca aralıksız sürdürülecek.

Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, oluşabilecek şikayetleri değerlendirmek ve anında müdahale edebilmek amacıyla bayram süresince mesaiye devam edecek.

Ekipler, ilçenin altı ayrı bölgesinde bulunan kurban kesim noktalarını bayram öncesinde hazır hale getirdi. Kesim sonrası oluşacak atıkların usulüne uygun şekilde imhası için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü personeli ilçe genelinde görev alacak.

Bayram süresince mesaiye devam edeceklerini belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Ekiplerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da mesailerini bayram süresince sürdürecek. Bütün amacımız vatandaşlarımızın bayramı en ufak bir sorun yaşamadan geçirmeleri. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel