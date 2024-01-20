Kemalpaşa Belediyesi Bağyurdu Mahallesi'nde yeni bir kreş açtı

Kemalpaşa Belediyesi'nin çalışan ve gelir düzeyi düşük olan ailelere destek olmak için hayata geçirdiği kreş projeleri kapsamında 6. Gündüz Bakımevi (Kreş), Bağyurdu Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Öncelikli olarak çalışan anneler ve gelir düzeyi düşük olan aileler için başlatılan proje kapsamında ilçe merkezinde, Armutlu, Örnekköy, Ulucak ve Ören Mahallelerinde hizmete geçen; ilçe merkezinde de ikincisinin açılışı daha sonra gerçekleşecek olan Gündüz Bakımevleri'ne bir yenisi daha eklenerek Bağyurdu Mahallesi'ndeki kreşin açılışı gerçekleşti.

"KREŞ SEFERBERLİĞİ"

Açılış töreninde konuşma yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "İlçemizdeki çalışan annelerimiz ve gelir düzeyi düşük olan ailelerimizi düşünerek başlattığımız kreş projelerinde 6. Gündüz Bakımevimizi açtığımız için çok mutlu ve gururluyuz. İzmir'de hiçbir ilçede olmayan imkanı sağlayarak ailelerimize destek olduk. Önce İnsan, Önce Kemalpaşa diyerek yürüttüğümüz projelerimizde eğitim alanında birçok başarı elde ettik. Her yaş grubundan çocuğumuza ışık olduk, ailelerimizi ekonomik ve sosyal anlamda rahatlattık. Çıktığımız bu yolda önceliğimiz her zaman vatandaşlarımız ve çocuklarımız için oldu, öyle olmaya da devam edecek. İlçe merkezimizde ikinci olacak şekilde açılışını yapacağımız kreşimizin yanı sıra çalışan annelerimizin çoğunlukta olduğu Sütçüler Mahallemiz'e de bir kreş açmayı planlarımız mevcut. Uzman eğitmenlerimiz ışığında çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlarken, ailelerimize e sosyal ve ekonomik anlamda destek sağlıyoruz. Çalışmalarımızda ve projelerimizde emeği geçen herkese ve açılışımıza gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kreşlerimizin öncelikle miniklerimize, daha sonra da herkese hayırlı olmasını diliyorum." Cümlelerini belirtti.

Açılışı gerçekleşen 45 öğrenci kapasiteli Bağyurdu Gündüz Bakımevi'nde; 3 derslik, yemekhane ve oyun alanları bulunuyor. Alanında uzman 3 öğretmen, 1 yardımcı öğretmen, idareci ve temizlik personeli ile hizmet sunan tesis; 3-5 yaş aralığındaki çocukları kapsıyor.

Çocuklara ingilizce, jimnastik, satranç ve çocuk hakları farkındalık çalışmaları ile destek sağlanırken; alternatif eğitim yaklaşımları benimsenerek hazırlanan eğitim planları ile Montessori, Gems, Math their way çalışmaları, psikolog desteği ve fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişim alanlarında da eğitim veriliyor.

Haftanın 5 günü 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren kurumda, öğrencilerin gelişimlerine göre hazırlanan üç öğün yemek hizmeti de bulunuyor. Bakımevlerine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 88 77 numaralı hattan Kemalpaşa Belediyesi'ne ulaşabilir.