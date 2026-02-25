Haberler

Kemaliye Osman Nuri Akın Yurt Müdürlüğü'nde iftar programı düzenlendi

Kemaliye Osman Nuri Akın Yurt Müdürlüğü'nde iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ve ilçe protokolü, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen protokol üyeleri, program sonunda dua ve müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ve ilçe protokolü, iftar programları kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınan öğrencilerle bir araya geldi.

Yurtta düzenlenen programda öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan protokol üyeleri, iftarın ardından gençlerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Programın devamında dua programı ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik içerisinde düzenlenen organizasyon, anlamlı bir atmosferde tamamlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Rezidans koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Rezidansta vahşet! Sesleri duyup koşan koridorda buldu
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena