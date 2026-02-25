Kemaliye Osman Nuri Akın Yurt Müdürlüğü'nde iftar programı düzenlendi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan ve ilçe protokolü, iftar programları kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda barınan öğrencilerle bir araya geldi.

Yurtta düzenlenen programda öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan protokol üyeleri, iftarın ardından gençlerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Programın devamında dua programı ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Birlik ve beraberlik içerisinde düzenlenen organizasyon, anlamlı bir atmosferde tamamlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı