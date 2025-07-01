Kemal Duru Anamur Kaymakamlığına Atandı

Kemal Duru Anamur Kaymakamlığına Atandı
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Mersin'in Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru, göreve başladı. İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ve diğer yetkililer, Duru'yu ziyaret ederek başarılar diledi.

Mersin'in Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru göreve başladı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'da ziyarette bulundu.

Anamur Kaymakamlığına atanan Kemal Duru göreve başladı.Göreve başlayan Kaymakam Duru, kendisini ziyaret edenleri kabul etti. Anamur Başsavcısı Tanju Çatlı, beraberinde Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve hakim Buket Çatlı'da Kaymakam Duru'yu ziyaret etti. Başsavcı Çatlı ve beraberindekiler Duru'ya görevinde başarı diledi.

Ziyaret vesilesiyle çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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