Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah Kaymakamlığı ve Kemah Gençlik Merkezinin işbirliği ile Kemah'ta Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

Kemah Kaymakamlığı ve Kemah Gençlik Merkezinin işbirliği ile Kemah'ta Nevruz Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı, Kemah Çok Programlı Anadolu Lisesinde Kemah Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Programa Kemah Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Kemah Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Selim Önder, Hakim Mehmet Ünal Şenel, protokol ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda, Kaymakamımız Muhammet Şükrü Pekpak Nevruz ateşi yakıldı. Günün anlamına binaen türkülerin seslendirildiği etkinlikte çuval yarışmaları, matrak, dart, Geleneksel Türk Okçuluğu gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmaların ardından dereceye giren gençler ödüllendirildi. - ERZİNCAN

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

Kemah'ta Nevruz Bayramı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Kemal Aslan, Nevruz Bayramı, Cumhuriyet, gençlik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title