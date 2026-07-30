Kemah Huzurevi sakinleri Semiha Yıldırım ile buluştu

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın ev sahipliğinde, Erzincan'ın Kemah ilçesindeki huzurevinde kalan yaşlılar için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, Kemah Huzurevi Müdürlüğü sakinleri Semiha Yıldırım ile bir araya geldi.

Programda huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yıldırım, yaşlıların talep ve düşüncelerini dinledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğin, huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Huzurevi sakinleri ise gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Semiha Yıldırım'a teşekkür ederek, düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı