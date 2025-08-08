Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı

Bursa'da sabah işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., sitenin içinde yavru kedilerle karşılaştı. Yanlarından geçmek isterken, ayağa kalkan yavru 2 Kedi, kadına doğru koşmaya başladı.

KEDİLER KADINI UZUN SÜRE KOVALADI

Yasemin D. önde, kediler arkasında uzun süreli kovalamaca, Yasemin D.'nin apartmana girmesiyle son buldu. Adeta zaferini kutlayan kediler ise ne olur ne olmaz diye apartman kapısından ayrılmadı.

İZLEYENLER GÜLMEKTEN KIRILDI

Kedi korkusu olan Yasemin D. ile minik 2 kedi arasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyenlerin gülmekten gözünden yaş geldiği video, sosyal medyada ise milyonlarca kişi tarafından izlendi.