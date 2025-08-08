Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı

Genç kadın peşindekilerden dakikalarca kaçtı, videoyu izleyen gülmekten kırıldı
Bursa'da işe gitmek için evden çıkan kadın, karşısında minik kedileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Yanlarından geçmek isterken peşine kediler takılan kadın, site içerisinde koşuşturduktan sonra kendini eve zor attı. Yaşanan o komik anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da sabah işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., sitenin içinde yavru kedilerle karşılaştı. Yanlarından geçmek isterken, ayağa kalkan yavru 2 Kedi, kadına doğru koşmaya başladı.

KEDİLER KADINI UZUN SÜRE KOVALADI

Yasemin D. önde, kediler arkasında uzun süreli kovalamaca, Yasemin D.'nin apartmana girmesiyle son buldu. Adeta zaferini kutlayan kediler ise ne olur ne olmaz diye apartman kapısından ayrılmadı.

İZLEYENLER GÜLMEKTEN KIRILDI

Kedi korkusu olan Yasemin D. ile minik 2 kedi arasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyenlerin gülmekten gözünden yaş geldiği video, sosyal medyada ise milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'deki orman yangını devlet hastanesine ulaştı! Hastalar tahliye ediliyor

Çanakkale'de korkulan oldu! Hastalar tahliye ediliyor
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Haberlere konu olmak için yapılmış, maksatlı ve bilinçli bir video şov. :)))

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Gülmekten yarılan kim at yalanı s....... İnananı

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Kaçan her zaman kovalanır.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

kadının verilmiş sadakası varmış :)

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Yavru kediden bile kaçan birinde merhamet ağır basar :) Gücü kötüye kullanmama budur işte :)

yanıt6
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Kediler sanıyorki .. söz konusu olan insan .. kedilerin .. onun .. peşinden koşmalarını istiyor.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
