Osmaniye'de soğuktan korunmak için kask içine giren kedi gülümsetti

Güncelleme:
Osmaniye'de bir kedi, soğuk havadan korunmak için motosikletin gidonundaki kaskın içine girerek ilginç bir görüntü oluşturdu. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı yapıldı.

OSMANİYE'de soğuk havadan korunmak isteyen bir kedi, dışarıya park edilmiş bir motosikletin gidonuna asılı kaskın içine girerek ilginç bir görüntü oluşturdu. Kaskın içinde sıcak bir yer bulan kediyi görenler hem şaşırdı hem de tebessüm etti.

Osmaniye merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ki o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kedinin yanına yaklaşan vatandaş, hem kediyi sevdi hem de o anları görüntüledi. Görüntüler, "Soğuk havada yatacağı yeri de biliyor. Bu soğuk havalarda hayvanları da düşünelim" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan paylaşım, soğuk kış günlerinde sokak hayvanları için duyarlılık çağrısı olarak da dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle kış aylarında sokak hayvanları için barınma ve mama desteğinin önemine vurgu yaptı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
