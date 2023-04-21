Keçilerini kurtların telef ettiği besiciye belediye başkanından destek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde Belediye Başkanı Alihan Babat, kurtların telef ettiği 30 keçi için besiciye 50 bin lira destekte bulundu.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bu sabah besici Hasan Oran'a ait evine 40 metre uzaklıkta bulunan çadırdan yapılmış ahırına giren kurtlar, 30 keçiyi telef etti. Birçok keçisi kaybolan besiciye, Belediye Başkanı Alihan Babat, bayram günü besiciye bir bayram daha yaşattı. Evine gidip 30 keçi bedeli 50 bin Türk lirasını kendi cebinden verdi.

Başkan Babat, geçen haftalar da beldede bir vatandaşa ait kurt sürüsü tarafından telef edilen keçilerin yerine aynı gün içerisinde keçi temin etmişti.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan ve Belediye Başkanı Alihan Babat, keçisi telef olan vatandaşın evini ziyaret ederek bayram gününde 50 bin Türk lirası destekte bulundu. İki bayramın sevincini yaşayan Oran, "Eşimle beraber bayram sabahında ahırımıza gittik. Ahırın etrafında 3 keçimin öldürülmüş halde gördüm. Sandım ki akşam dışarıda bırakmışım sonradan içeri girince hepsinin telef olduğunu gördüm. Kurtlar gelmiş ahırın tel olan bölümünü delip içeri girmişler. Olayı duyan belediye başkanımız buraya geldi. Allah razı olsun. Bana mağduriyetimin karşılığını verdi. Telef olan keçilerimin bütün masrafını o karşıladı. 50 bin Türk lirasına yakın para verdi kendi cebinden. Böyle bir başkan hiçbir yerde yok. Allah razı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Alihan Babat ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını bir bir yerine getirmek için halkının yanında olduğunu söyledi. Babat, "2019 seçimlerinde Kızılcahamam'da yapılan toplantıda Cumhurbaşkanımızın verdiği şu talimatı kendime kendime söz verdim. 'halkın yanında olun sürekli' demesi beni çok etkiledi. O günden sonra sadece Şenoba'da değil, Şırnak genelinde halkımızın hizmetinde olmaya başladım. Böylede devam edecek inşallah. Daha öncede böyle bir olay oldu. Bu sabah bayram namazı için uyandım. Bir vatandaşımıza ait 30 keçisinin telef olduğunu öğrendim. ve oraya gittim. Kurtlar tarafından telef edilen keçileri gördüm. Valimizin koordinesinde ve Kaymakamımız ve ilçe tarım müdürümüzle ailemizi ziyaret ettik. Geçmiş olsun dedim. Bu olay karşısında kayıtsız kalmak istemedim. Kendi cebimden ücretini karşıladım" diye konuştu.

"Halkımıza buradan çağrıda bulunmak istiyorum" diyen Babat, "Eskiden, şimdi ve gelecekte de inşallah hep yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında olacağız. AK Parti yönetimlerinde bir hata olduysa bir daha olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızı tekrar seçelim. Seçmeliyiz ve milletvekili adayımızı seçmeliyiz. Cumhurbaşkanımız önemli bir liderimizdir. Şırnak'ın bütün sorunlarını direkt cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza ileteceğim. Bu seçim bölgemiz için çok önemlidir Allah'ın izniyle kazanacağız. ve daha güzel çalışmalar yürüteceğiz" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

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