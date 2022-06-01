Kdz. Ereğli Meclisi, Oyuncak Evi Müzesi Kararını Oy Birliğiyle Onayladı - Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi'nin Türkiye genelindeki 13. Oyuncak Müzesi olması için çalışmalar başladı. Belediye Meclisi, Oyuncak Evi'nin Müze statüsüne kavuşmasına ilişkin kararı oy birliğiyle aldı. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde yürütülecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi haziran ayı olağan toplantısında Oyuncak Evi'nin müze statüsüne kavuşturulması için oy birliğiyle karar alındı.

"GÜZEL BİR İŞ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM BELEDİYE OLARAK"

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Oyuncak Evi'nin çok ilgi gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Oyuncak Evi çok ilgi görüyor, sadece bir sergi mahiyetinde değil, aynı zamanda atölyesinde eğitimler yapılıyor. Hatta Zonguldak'tan, Akçakoca'dan, Düzce'den öğrencileri getiriyor aileleri. Atölye çalışmalarında, yetişemez noktaya geldik. İnanılmaz bir güzellik yarattı arkadaşlarımız, büyük çaba gösteriyorlar, sağ olsunlar. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum belediye olarak. Burayı müze statüsüne dönüştürmek için gayret içerisindeyiz. Türkiye'de 12 tane Oyuncak Müzesi var. Eğer biz de bu işi başarabilirsek 13'üncüsü Ereğli'de olacak. Alt yapı çalışmalarına Müze Müdürlüğü ile başladık. Yurtdışından oyuncaklar gönderiyorlar. Geçen haftalarda 60 kişilik Festivaller Birliği'ni misafir ettik. O bölgelerden, Kıbrıs dahil oyuncaklar geliyor bize. Sizler de orijinal oyuncaklarınız varsa getirin lütfen, isminizle oyuncaklarınızı sergiliyoruz. Müze olmak için son işlemleri yapıyoruz."

Yapılan oylamada CHP ve AK Parti grubu Oyuncak Evi'nin müze statüsüne kavuşturulması için yapılacak çalışmaları oy birliğiyle kabul etti.

ANKA / Yerel