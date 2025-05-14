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Kdz. Ereğli Bilim Şenliği ile Bilimsel Farkındalık Artıyor

Kdz. Ereğli Bilim Şenliği ile Bilimsel Farkındalık Artıyor
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Kdz. Ereğli, TÜBİTAK destekli 'Hayatımdaki Bilim Yolculuğu-2' projesi ile 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde heyecan verici bilim etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 45 atölye, doğa etkinlikleri ve bilim söyleşileri ile bilim meraklılarını buluşturuyor.

Kdz. Ereğli, bilim ve eğitimdeki yükselişini sürdürüyor.

Türkiye genelinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 89 proje arasında yer alan "Hayatımdaki Bilim Yolculuğu-2" Bilim Şenliği Projesi ile ilçede yine heyecan verici bilimsel etkinlikler düzenlenecek. 26-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik, bilim severleri 45 farklı atölye çalışması, 2 doğa etkinliği ve 7 ilham verici bilim söyleşisi ile buluşturacak.

Şenliğin ilk etabı, 12-14 Ekim 2024 tarihlerinde Dağlıca Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Emre SAVAŞ'ın yürütücülüğünde büyük bir ilgi ve coşku ile gerçekleştirilmişti. Öğrencilerden velilere, öğretmenlerden yerel yöneticilere kadar geniş bir katılımla tamamlanan etkinlik, Ereğli halkının bilimsel etkinliklere olan ilgisini gözler önüne sermişti.

Bu yılki ikinci etap ise, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün güçlü koordinasyonu ve Fen Bilimleri Öğretmeni Fatoş KÜTÜKER'in özverili yürütücülüğünde hayata geçirilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin her aşamasında destek sağlayarak sadece lojistik ve organizasyonel anlamda değil, aynı zamanda eğitim vizyonunun gelişimine katkı sağlayacak bilimsel bir kültürün inşasında da etkin bir rol üstleniyor.

Bu proje, yalnızca bir bilim şenliği olmanın ötesine geçerek, bilimsel merakın desteklenmesi, öğrencilerin keşfetme güdüsünün geliştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerine bilimsel farkındalık kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde ve yerel eğitimcilerin özverili çalışmalarıyla hazırlanan bu etkinlik, gençlerin bilimsel düşünce ile tanışmalarını sağlayacak, aynı zamanda bölgede bilimsel üretimin kapılarını da aralayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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