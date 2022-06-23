Kdz.Ereğli Belediyesi'nden Gözlemeciler Alanı'na Yeni Düzenleme

Kdz. Ereğli Belediyesi, sahil bandında bulunan Gözlemeciler Alanı'nda yeni bir düzenleme çalışması başlattı. Eski çatı, masa ve sandalyeler kaldırılarak yerlerine kamelyalar yerleştirilecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi, el üretimi yemek satış noktalarının bulunduğu Gözlemeciler Alanı'nı, modern bir hale kavuşturuyor.

Bölgede Başkan Halil Posbıyık'ın talimatıyla ilgili müdürlüklerin koordinasyonunda yenileme çalışmaları başladı. Gözlemecilerin her iki tarafında bulunan ve görüntü kirliliğine yol açan yerler yıkılarak temizleniyor. Temizleme işleminin ardından her iki yöne çevre düzenlemesiyle birlikte 10'ar adet toplam 20 kamelya yerleştirilecek.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, zabıta ekiplerinin desteğiyle devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Sahil bandında gözlemecilerin olduğu bölge için belediyemizin yeni bir projesi var. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi, başkanımızın talimatlarıyla çevre düzenlemesine başladı. Gözlemecilerin her iki yanında bulunan oturma grupları söküldü, görüntü kirliliği oluşturan çatılar da kaldırıldı. Buraya kamelyalar konularak halkın kullanımına sunulacak. Görsel olarak da daha modern bir alan olacak."

ANKA / Yerel