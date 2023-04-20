Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Aras Tekin'e Devretti

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Ören İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aras Tekin'e devretti.

Başkan Halil Posbıyık, 23 Nisan dolayısıyla Belediye Başkanlığı koltuğunu, Ören İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aras Tekin'e emanet etti. Okul müdürü Oğuzhan Tuna, sınıf öğretmeni Gökhan Toylak ve annesi Zekiye Aras ile birlikte makama gelen Tekin, Posbıyık'a çiçek takdiminin ardından koltuğa oturdu. Tekin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkan Posbıyık, Tekin'e, görevinde başarılı olmanın sırrını şu sözlerle anlattı:

"Her şeyin başı sevgi. İnsanlara sevgiyle yaklaşacaksın. Yaşadığın kenti seveceksin. Ereğli, benim aşkım. Herkesi dinleyip dertlerine ortak olacaksın. Güler yüz göstereceksin. Onun için beş dönem Ereğli halkı, beni belediye başkanı seçti. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Beş dönem belediye başkanlığı yaptım ama bu dönemki kadar hiçbir zaman zorluk çekmedik. Pandemi, depremler, felaketler üst üste geldi. Ekonomi altüst oldu. Buna rağmen Kdz. Ereğli Belediyesi, başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanıyla hepimiz bu koltuklarda oturuyoruz. Hayattaki bütün hedeflerini gerçekleştirmeni ve mutlu bir yaşam sürmeni diliyorum."

Posbıyık, koltuğunu devrettiği Tekin'e, Kdz. Ereğli Belediyespor forması, Fenerbahçeli olduğu için ise Fenerbahçe topu ve çeşitli hediyeler verdi.