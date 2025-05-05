KBÜ'de "Din ve Maneviyat Psikolojisi" sempozyumu düzenlendi

Karabük Üniversitesinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İlahiyat Fakültesi iş birliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, "Din ve Maneviyat Psikolojisi" başlığıyla düzenlendi.

Üniversitenin 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan sempozyuma öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve eşi Betül Akman, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın eşi Ebru Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Özcan, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun ile kamu kurumlarının temsilcileri, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Zeynep Özcan, din ve maneviyat psikolojisinin yalnızca akademik bir alan değil, bireysel ve toplumsal gelişimi doğrudan etkileyen önemli bir disiplin olduğunu vurguladı. Türkiye genelinden 105 bildiri özeti alındığını ifade eden Özcan, bilimsel değerlendirme süreci sonrası 70 bildirinin sunuma hak kazandığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak ise yaptığı konuşmada, dinin ve maneviyatın bireysel olduğu kadar toplumsal ve kültürel bir yönü de bulunduğuna dikkat çekerek, "Camiler toplumun kalbidir, üniversiteler ise aklıdır" diyen Nurettin Topçu'ya atıfta bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz da dini inançların insan psikolojisi üzerindeki etkilerinin bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmasının önemine değinerek, sempozyumun bu alandaki bilgi birikimine katkı sunduğunu belirtti.

Sempozyumun en çok ilgi gören oturumlarından biri "Din Psikolojisi Perspektifinden Gençlik Dönemi Sorunları ve Çözüm Arayışları" başlıklı panel oldu. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Hayati Hökelekli üstlenirken, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Asım Yapıcı, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ayten, Yalova Üniversitesinden Doç. Dr. Fatma Baynal ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Karaca sunumlarıyla katkı sağladı.

Panelde, gençlerin dini şüpheleri, inançsızlığa yönelme nedenleri ve aile bağlarının dini gelişim üzerindeki etkileri gibi konular ele alındı. Prof. Dr. Ali Ayten, gençlik döneminin dini kimlik oluşumunda kritik bir süreç olduğunu vurgularken, Doç. Dr. Fatma Baynal gençlerin inançsızlığı gizlemesinde sosyal baskıların etkili olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Faruk Karaca ise, ebeveynlerin kendi dini bilgi ve gelişimlerini tamamlamadan çocuklarına sağlıklı bir inanç aktarımı yapamayacağını belirtti.

Panelin ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

İki gün süren sempozyum, lisansüstü öğrenciler ile akademisyenleri din psikolojisi alanında bir araya getirerek, güncel meselelerin bilimsel zeminde tartışılmasına imkan sağladı. - KARABÜK