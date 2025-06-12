Kazlar Yaya Geçidini Kullandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta yaya geçidinden yolun karşısına geçen iki kaz dikkat çekti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaya geçinden yolun karşısına geçen kazlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 2 kaz yolun karşısına geçmek için araçlara kırmızı ışık yanarken yaya geçidini kullandı. Kazların yaya geçidi kullanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel