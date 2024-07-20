Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'ndan ayın doğuşu görsel şölen oluşturdu.

Havran ilçesi Kalabak Kırsal Mahallesi yakınlarında Kazdağları'nda akşam saatlerinde ayın doğuşu kartpostallık görüntü oluşturdu. Kırmızı rengi ve büyüklüğü ile dikkat ay seyrinde doyumsuz manzara sundu. O anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı - BALIKESİR