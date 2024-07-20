Kazdağları'ndan Ayın Doğuşu Görsel Şölen Oluşturdu
Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'nda akşam saatlerinde ayın doğuşu kartpostallık görüntü oluşturdu. Kırmızı rengi ve büyüklüğü ile dikkat çeken ay, seyrinde doyumsuz manzara sundu. O anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde Kazdağları'ndan ayın doğuşu görsel şölen oluşturdu.
Havran ilçesi Kalabak Kırsal Mahallesi yakınlarında Kazdağları'nda akşam saatlerinde ayın doğuşu kartpostallık görüntü oluşturdu. Kırmızı rengi ve büyüklüğü ile dikkat ay seyrinde doyumsuz manzara sundu. O anlar ise fotoğraf karelerine yansıdı - BALIKESİR