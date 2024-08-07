Kazakistan ile Türkiye Arasında Dostluk Toplantısı Düzenlendi

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında Türk medyasının önde gelen temsilcilerinin katılımı ile yuvarlak masa formatında dostluk toplantısı düzenlenerek, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yürüttüğü reformlar tartışıldı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında Türk medyasının önde gelen temsilcilerinin katılımı ile İstanbul'da yuvarlak masa formatında dostluk toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Türk medyası temsilcileri ve medya holdinglerinin yöneticileri katıldı. İkili işbirliği ile çeşitli konuların tartışıldığı toplantıda, ülkenin daha da gelişmesi, halkın refahının iyileştirilmesi ve uluslararası otoriteyi artırmayı amaçlayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yürüttüğü büyük çaplı reformlara dikkat çekildi. Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde de bulunan katılımcılar, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik ve kültürel-insani bağların güçlendirilmesinin önemini vurguladılar.

Gündemin en önemli konularından biri 8-13 Eylül tarihleri arasında Astana'da düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları oldu. Katılımcılar, bu büyük çaplı uluslararası etkinliğin Türk medyasında yer almasının olanaklarını tartışarak, bu yönde aktif işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiler.

Toplantının ardından taraflar, bu tür etkinliklerin Kazakistan ile Türkiye arasındaki dostluğun güçlendirilmesine ve çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesine katkıda bulunacağını ifade ettiler. - İSTANBUL